20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Розыгрыш бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, который устроили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), убедив политика в том, что он общается с главой Украины Владимиром Зеленским, в результате чего экс-президент проболтался о наличии на украинской территории биологических лабораторий, финансируемых американским правительством, вызвал бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Джордж Буш (сс) White House

«Парней уже к государственной награде пора представлять как пранкеров-разведчиков!» — считает Ульяна Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что внезапное возвращение Буша-младшего в информационное поле спустя столько лет обернулось новым международным скандалом — очередным в послужном списке политика.

«Не слышно и не видно было Буша последние лет десять, а тут, как только вылез, то раз за разом неудачи. И оговорился-то он по Фрейду про жёсткое нападение США на Ирак, и к пранкерам на крючок умудрился попасть! Не с той ноги наверное встал», — предполагает Артём И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка раз за разом доказывает, что да, действительно, она финансирует секретные биологические лаборатории вокруг России и всё никак не может рассказать о том, что же там такое исследуется.

«Разумеется, на Украине сейчас есть огромное количество этих лабораторий. И тот факт, что большая часть из них была секретной, означает, что там разрабатывали что-то такое, что не должно было быть известно другим странам. Поэтому не надо удивляться, что все подозревают Америку в разработке очередного смертоносного вируса, к примеру», — написала Валерия М.

Инфраструктура финансируемых США биологических лабораторий на территории Украины. 2022 (с) ИА REGNUM

Часть людей полагает, что изначально США рассчитывали на то, что информация о биолабораториях останется лишь слухами, но американские политики сделали достаточно для того, чтобы подтвердить их существование.

«Биолаборатории США есть и в Грузии, и на Украине, и, больше чем уверена, в Казахстане. Они изучают местные генетические особенности у жителей, виды особо опасных болезней, а так же птиц, насекомых, передающих болезни, и другие региональные особенности для возможности использовать в качестве биологического оружия. К сожалению, подтверждённых документально и косвенно фактов этого очень много. И в копилку доказательств упали ещё и слова бывшего американского президента и ряда других высокопоставленных лиц Америки. Все они подтверждают, что это не выдумка российской пропаганды, а реальность», — указывает Елена Б.

Ряд пользователей указывает на то, что даже в этом вопиющем случае Америка выйдет сухой из воды.

«И что за это Америке будет? Опять ничего? Ведь если бы не спецоперация России на Украине, то кто знает, как бы применили США полученное с помощью исследований и экспериментов биологическое оружие», — пишет Виталий И.

Джо Байден и Джордж Буш — младший (сс) White House. David Lienemann

Нашлись и те, кто отмечают, что с каждым новым международным скандалом Соединённые Штаты теряют свой авторитет и вскоре про своё главенство в этом мире им можно будет забыть.

«США не мировой гегемон, а позорище позорное. Ещё никто так не обгаживался. Ну если только Франция со своими Саркози и Макронами, но то — французы, а тут же — мировой лидер! Якобы», — отметила Елена В.

Напомним, 19 мая российские пранкеры Вован и Лексус представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» розыгрыш бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, который был уверен, что разговаривает с главой Украины Владимиром Зеленским и проболтался о наличии на украинской территории биологических лабораторий, финансируемых американским правительством.