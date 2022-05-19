Нью-Йорк, США, 20 мая, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 мая снижением на фоне слабых данных по экономике. Больше других потерял Dow Jones.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 236,94 пункта (0,75%), до уровня 31 253,13 пункта. S& P 500 подешевел на 22,89 пункта (0,58%), до уровня 3900,79 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 29,66 пункта (0,26%), до уровня 11 388,50 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,51 (0,47%), до уровня $109,08 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 мая снижением на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о перспективах кредитно-денежной политики.

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