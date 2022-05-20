Мадрид, , 01:50 — REGNUM Власти Испании собираются закупить несколько тысяч доз вакцины от оспы, которая разрешена для использования против оспы обезьян. Об этом 19 мая сообщило издание El Pais со ссылкой на свои источники.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты утверждают, что для борьбы с указанным редким заболеванием нет специального одобренного препарата. Испанское правительство планирует приобрести вакцину Imvanex производства датской компании Bavarian Nordik.

Она будет предназначаться только для лиц, которые контактировали с носителями вируса оспы обезьян. Такой механизм был успешно применен в 1977 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Испании выявили первые семь случаев заражения людей оспой обезьян. 19 мая в Перу ввели режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы. При этом в стране пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания.

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