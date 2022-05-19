Магадан, 20 мая, 2022, 01:41 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Магаданскую область полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 19 мая оценил реализацию инвестиционного проекта по созданию центра обслуживания маломерных судов и марины в бухте Нагаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба мэрии Магадана Магадан раскинулся на берегу бухты Нагаева

По словам президента Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генерального директора группы компаний «Морской волк» Михаила Котова, создание марины позволит сформировать 150 новых рабочих мест. Новый туристический центр даст стимул для урбанизации территории, развития застройки с объектами рекреационного назначения — гостиницами, ресторанами, магазинами, а также для появления предприятий сервисного и ремонтно-бытового обслуживания. Вместимость новой марины составит до 90 судов. Площадь защищённой акватории — 1,8 га.

Обустройством гидротехнических сооружении, инфраструктуры и вопросами энергетического комплекса намерено заняться правительство Колымы.

«Надо поднять два судна, чтобы не мешали работам по обустройству пристани для маломерных судов. В районе марины предусмотрена детская развлекательная зона, определена площадка для рыбаков-любителей, будет продолжен морской фасад. Все это вместе создает интерес для туристической отрасли», — сказал губернатор Сергей Носов.

Юрий Трутнев отметил, что на Колыме инвесторы вкладываются в развитие социальной сферы.

«Мне нравится то, что люди, которые зарабатывают значительные капиталы на одних видах деятельности, начинают вкладываться в те стороны жизни, которые важны для региона, для людей», — сказал он, приведя в пример центр обслуживания маломерных судов и реконструкцию рекреационно-оздоровительного центра на базе существующего санатория в посёлке Талая.