Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Президент США Джо Байден пока не собирается проводить переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках протестов Турции по поводу расширения НАТО. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 19 мая в ходе пресс-конференции.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Так представитель американской администрации ответил на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция выдвинула требования по поводу одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Одним из условий согласования в Анкаре назвали включение турецкой стороны в программу производства новейших американских истребителей F-35.

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