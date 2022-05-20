20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону на два месяца отправить под стражу заместителя командира украинского неонацистского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Мурыгу стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Джордж Уэсли Беллоуз. Казнь на электрическом стуле. 1917

«С такой мордой проблематично выдать себя за обычного беженца», — подметила Ирина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Мурыга, судя по всему, плохо думал головой, когда намеревался проникнуть в Россию, прикидываясь беженцем.

«Рожа хронического алкаша. А кто ещё может быть предателем среди славян? В основном такие вот заядлые алкаши, воры, наркоманы и психически-больные параноики находятся в рядах ВСУ и нацбатальонов Украины потому, что другим издеваться над пленными и в голову бы не пришло, как и прикрываться мирными жителями, ради увеличения числа жертв», — указывает Никита Н.

Некоторые комментаторы удивляются тому, как легко украинский нацист решил поменять свою Украину на Россию, с которой он всё это время воевал.

«Интересный бандеровец попался. Бросил всех и сбежал в ненавистную Россию? Вот и вся Украина в одном лице», — написала Надия Б.

«Вот так они между беженцами распыляются и потом начинают вредить стране, которая их приняла», — считает Людмила Л.

Часть людей полагает, что Мурыга попытался проникнуть в Россию с холодным расчётом на тёплую койку в российской тюрьме.

«Знаете, почему он рванул в Россию? Он знал, что его задержат и что у нас нет смертной казни. Он — трусливая крыса, которая понимала, что в ДНР и ЛНР с ним бы не церемонились. Надеюсь, и в наших закрытых учреждениях понимают, что его место не в тюрьме, а на виселице», — пишет Владимир Л.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что российскому суду стоит передать дело в аналогичную инстанцию одной из республик Донбасса, чтобы судьба высокопоставленного неонациста не была скована разного рода мораториями.

«А чего его в Россию-то привезли? На Донбасс его вернуть! Пускай жители Донецка или Луганска сами решат судьбу этого нацика!» — призывает Максим Р.

«Такую тварь только на казнь публичную! Это остановит остальных, таких же как и он, нациков. О какой гуманности может идти речь в данном случае? Нашим ребятам ноги постреливают, а этих уродов на носилках таскают да интервью у них берут. Борова однозначно следует казнить», — поделилась своим мнением Мария У.

Нашлись и те, кто уверены, что только публичное и жёсткое наказание отвадит поклонников нацистов от дальнейшего распространения человеконенавистнической идеологии.

«Вот вам и итог скачек на Майдане. Скакать против кого угодно можно, но против России всегда заканчивается плачевно», — указывает Изатшо М.

«Денацификация должна проводиться на самом глубоком уровне, чтобы даже те бандеровцы, которые внезапно «одумались», не ушли от справедливого наказания», — требует Вячеслав П.

Сдача в плен боевиков с «Азовстали» © Министерство обороны России

Напомним, 19 мая объединённая пресс-служба судов Ростовской области сообщила корреспонденту ИА REGNUM о том, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца отправил под стражу заместителя командира украинского неонацистского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Мурыгу. Неонациста обвиняют в подрыве моста и убийстве военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики.