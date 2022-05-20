Абуджа, , 01:09 — REGNUM Военнослужащие нигерийской армии ликвидировали 43 боевиков в ходе антитеррористической операции на северо-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

ВС Нигерии Cont.ws

Сообщается, что операция проходила с 28 апреля по 19 мая в различных районах северо-востока страны. В ходе спецоперации военные ликвидировали 43 террористов, арестовали 20 боевиков, а также освободили 63 мирных жителей, которых экстремисты удерживали в заложниках. Также военным удалось ликвидировать одного из духовных лидеров группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Малама Шеху.

Отмечается, что 14 мая армия Нигерия ликвидировала одного из высокопоставленных полевых командиров террористов Абубакара Сарки. Также нарушены цепочки поставок вооружений и припасов для боевиков.