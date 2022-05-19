Вашингтон, 20 мая, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Первый официальный визит в Южную Корею совершит в качестве главы государства президент США Джозеф Байден. Об этом свидетельствует график, опубликованный 19 мая пресс-службой Белого дома.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Визит президента США в Южную Корею состоится спустя десять дней после инаугурации Юн Сок Ёля, новоизбранного южнокорейского лидера и продлится три дня. Ожидается, что 21 мая состоится первый саммит лидеров обеих стран, темами которого станут дальнейшее развитие двусторонних отношений, ракетно-ядерная программа КНДР, экономическая безопасность и региональное сотрудничество.

Как уточняет администрация Южной Кореи, лидеры обеих стран будут видеться как минимум раз в день, а 20 и 22 мая состоятся мероприятия, «посвящённые вопросам обычной и экономической безопасности».

Планируется, что американский лидер прибудет на американскую авиабазу у города Осан, расположенную в 65 км от Сеула, столицы Южной Кореи, 20 мая во второй половине дня по местному времени. Предполагается, что Байден посетит завод корпорации Samsung, один из крупнейших в мире по производству чипов и полупроводников. Также глава Белого дома может приехать и на американскую базу у города Пхёнтхэк, крупнейшую из объектов ВС США за пределами страны.

Подготовка к визиту президента США шла на фоне опасений Вашингтона и Сеула в возможности проведения ракетных пусков или ядерных испытаний со стороны Северной Кореи. На случай возможной «провокации» со стороны КНДР страны подготовили специальный план, позволяющий незамедлительно получить доступ к командным системам вооружённых сил.