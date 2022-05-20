Тбилиси, , 23:17 — REGNUM Грузинские медиаменеджеры намерены провести встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 19 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саломе Зурабишвили

Однако Зурабишвили пока никак не выразила своё отношение к возможной встрече и к вопросу помилования главы «Мтавари архи» Ники Гварамии.

Руководители критически настроенных телекомпаний согласны с тем, что они должны использовать все средства для освобождения Гварамии, включая помилование президентом. Они объявили об инициативе встречи с Зурабишвили вчера, 18 мая, после встречи с послом США.

Напомним, что Гварамия был осуждён на три с половиной года лишения свободы за крупные хищения.