Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Ополченец Донецкой Народной Республики Владлен Татарский опубликовал в своём телеграм-канале фото из освобождённого Мариуполя, на котором видна надпись на стене, видимо, оставленная белорусскими боевиками в рядах ВСУ: «Жыве Беларусь» и две молнии, символизирующие нацистские войска СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

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«Жыве Беларусь» (Да здравствует Белоруссия) — лозунг белорусских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который был создан при финансовой и организационной поддержке Белорусского дома в Варшаве, тесно связанного с польскими спецслужбами. Эта же организация, согласно показаниям задержанного Романа Протасевича, поддерживала экстремистский проект NEXTA.