Рига, , 00:54 — REGNUM Латвия планирует отказаться от газа из России, заявил латвийский министр Эдгар Ринкевич 19 мая в интервью телеканалу Al Jazeera.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы МИД, власти республики собираются построить станции снабжения голубым топливом. Он отметил, что спецоперация на Украине «должна быть завершена как можно скорее».

Ринкевич также сообщил, что в Латвии надеются на отражение Североатлантическим альянсом «любых угроз» в адрес прибалтийских стран. Министр добавил, что на саммите НАТО в Мадриде планируется выработать «новые принципы организации».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что республике необходимо отказаться от российских энергоносителей и такой шаг станет «платой за независимость и свободу».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Латвии назвал отказ от импорта российской нефти платой за свободу