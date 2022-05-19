Рига, 20 мая, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Латвия планирует отказаться от газа из России, заявил латвийский министр Эдгар Ринкевич 19 мая в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

По словам главы МИД, власти республики собираются построить станции снабжения голубым топливом. Он отметил, что спецоперация на Украине «должна быть завершена как можно скорее».

Ринкевич также сообщил, что в Латвии надеются на отражение Североатлантическим альянсом «любых угроз» в адрес прибалтийских стран. Министр добавил, что на саммите НАТО в Мадриде планируется выработать «новые принципы организации».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что республике необходимо отказаться от российских энергоносителей и такой шаг станет «платой за независимость и свободу».