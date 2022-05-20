Джакарта, , 00:53 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 143 километрах к северо-западу от города Тернате. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 3,84 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Болгарии. Его эпицентр находился в 120 километрах от Софии. По предварительным данным, пострадавших не было.