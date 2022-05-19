Минск, 20 мая, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Сейчас настало время, когда Россия и Белоруссия должны выступать как единый суперконцерн. Необходимо консолидированное макроэкономическое планирование с учётом достигнутого потенциала обеих стран. Такое мнение высказал 20 мая корреспонденту ИА REGNUM белорусский экономист и общественный деятель Андрей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«В текущей ситуации актуальна широкая экономическая интеграция, в которой белорусские и российские промышленные предприятия будут завязаны в единые технологические цепочки. Нужна максимальная кооперация в сфере производства и консолидация в сфере прикладной и отраслевой науки, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы», — заявил эксперт.

По мнению Иванова, в идеале макроэкономический комплекс Союзного государства должен стать единым, управляемым централизованно на основе единых динамических моделей межотраслевого баланса, финансового обмена и продуктообмена.

«Необходимо перейти к госбанку, единой валюте (российский рубль), национальной эмиссии рубля. В стратегических отраслях длительное кредитование осуществлять по нулевым, а в отдельных проектах по минусовым ставкам», — считает Иванов.