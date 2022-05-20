Париж, , 00:37 — REGNUM Первый во Франции случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в регионе Иль-де-Франс, 20 мая сообщило на своем сайте Управление здравоохранения республики.

Медики Иван Шилов © ИА REGNUM

Личность пациента и обстоятельства инфицирования не раскрываются. Отмечается, что у заболевшего очень высокая температура. В ведомстве призывали уйти на самоизоляцию всех, у кого есть подозрение на заражение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая телеканал CTV передал о том, что в канадском городе Монреаль среди людей выявили несколько случаев заражения оспой обезьян. По информации городских властей, речь может идти о 17 пациентах.

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