Лима, 20 мая 2022, 00:33 — REGNUM режим санитарной тревоги объявляют из-за обезьяньей оспы власти Перу, несмотря на то, что в стране не выявлено ни одного случая заражения. Об этом 19 мая сообщает газета El Comercio со ссылкой на главу перуанского минздрава Хорхе Лопеса Пенью.

Распространение вируса
Распространение вируса

Режим санитарной тревоги вступает в силу на территории Перу с 20 мая. Как пояснил глава минздрава страны, такая мера была принята, чтобы «быть готовыми к любым неожиданностям», хотя ни одного случая заражения обезьяньей оспой в Перу зарегистрировано не было.

Также Пенья отметил, что правительство Перу рассмотрит возможность закупки вакцин против данного заболевания.

Напомним, обезьянья оспа была выявлена уже в нескольких странах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщило о первом случае обезьяньей оспы, выявленном в США.

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