Лима, , 00:33 — REGNUM режим санитарной тревоги объявляют из-за обезьяньей оспы власти Перу, несмотря на то, что в стране не выявлено ни одного случая заражения. Об этом 19 мая сообщает газета El Comercio со ссылкой на главу перуанского минздрава Хорхе Лопеса Пенью.

Распространение вируса

Режим санитарной тревоги вступает в силу на территории Перу с 20 мая. Как пояснил глава минздрава страны, такая мера была принята, чтобы «быть готовыми к любым неожиданностям», хотя ни одного случая заражения обезьяньей оспой в Перу зарегистрировано не было.

Также Пенья отметил, что правительство Перу рассмотрит возможность закупки вакцин против данного заболевания.

Напомним, обезьянья оспа была выявлена уже в нескольких странах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщило о первом случае обезьяньей оспы, выявленном в США.

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