Бишкек, , 00:11 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии выявили и ликвидировали канал незаконного ввоза и вывоза мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей LLs

Киргизские силовики задержали директора образовательного центра «Грин Лайт Компани», которая занималась трудоустройством киргизстанцев за рубежом, не имея соответствующей лицензии.

По имеющейся информации, она пообещала 15 киргизстанцам, среди которых были дети, что вывезет их в США и страны Евросоюза через Украину и Молдавию.

За свои незаконные услуги подозреваемая получила от «беженцев» 5 млн сомов (более 4 млн рублей).

Она продержала вывезенных киргизстанцев в Молдавии около пяти месяцев, неоднократно пытаясь через круизные и грузовые лайнеры переправить их в США и ЕС. Но в итоге их арестовали молдавские полицейские и депортировали в Киргизию.