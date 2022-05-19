Горловка, ДНР, , 23:52 — REGNUM Город Горловка и Горловский район обстреляны вечером 19 мая украинскими боевиками, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ U.S. Army Images

В 17:15 мск ВСУ обстреляли посёлок Пантелеймоновка: со стороны населённого пункта Новгородское выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

В 18:10 мск со стороны населённого пункта Майорск украинские боевики открыли огонь из РПГ по посёлку шахты 6/7 в Горловке, выпустив четыре гранаты.

В 18:55 мск обстрелу подвергся Калининский район Горловки: со стороны населённого пункта Кодема выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

В 20:20 мск со стороны населённого пункта Дзержинск ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую