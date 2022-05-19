Мурманск, , 23:45 — REGNUM В мурманских вузах в этом году откроют более тысячи бюджетных мест. Об этом в ходе прямой линии сообщил вице-губернатор Юрий Фомин.

Студенты Kremlin.ru

«В этом году количество бюджетных мест увеличено. В общем сложности МАГУ и МГТУ предоставят для выпускников почти 1 200 бюджетных мест с учётом тех специальностей, которые востребованы для экономики региона», — подчеркнул он.

В ТОП-5 наиболее популярных направлений подготовки Мурманского государственного технического университета вошли информатика и вычислительная техника, нефтегазовое дело, строительство, судовождение, электроэнергетика и электротехника. При этом подготовка IT-специалистов в МГТУ ведется совместно с Московским физико-техническим институтом. Среди наиболее популярных направлений поступления в старейшем вузе региона МАГУ — экономика, менеджмент, лингвистика, лечебное дело и дизайн.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 2023−2024 учебный год выделяется 590 101 бюджетное место, более 73% из них получили образовательные организации, расположенные в регионах.