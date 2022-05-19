Скопье, , 23:48 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1232 образцов выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 — повторные. Также в стране зарегистрировали 73 случая выздоровления. Об этом 19 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, двухэтажки и мечеть Ali Eminov

По последним данным, за трое суток в стране зарегистрировали три смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 113 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9296, 301 275 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 542. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.

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