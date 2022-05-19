Вашингтон, , 23:43 — REGNUM США до сегодняшнего дня не поставляли Украине противокорабельных ракет и даже не одобряли поставку вооружений этого типа, заявил 19 мая на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о намерении Вашингтона передать Украине противокорабельные ракеты.

«Не будем строить предположений насчет вооружения, которое не посылалось или еще не было одобрено для передачи», — заявил официальный представитель Пентагона.

Ранее он сообщил о передаче Киеву новой партии 155-мм гаубиц и артиллерийских радаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Донбасс вернётся в состав России до конца текущего года — СМИ