Вашингтон, 19 мая, 2022, 23:43 — ИА Регнум. США до сегодняшнего дня не поставляли Украине противокорабельных ракет и даже не одобряли поставку вооружений этого типа, заявил 19 мая на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о намерении Вашингтона передать Украине противокорабельные ракеты.

«Не будем строить предположений насчет вооружения, которое не посылалось или еще не было одобрено для передачи», — заявил официальный представитель Пентагона.

Ранее он сообщил о передаче Киеву новой партии 155-мм гаубиц и артиллерийских радаров.