Донецк, , 23:38 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования вечером 19 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 16:45 мск были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка: выпущено со стороны населённого пункта Авдеевка шесть снарядов калибра 122 мм.

В 16:50, 19:00 и 19:19 мск ВСУ обстреляли посёлок Минеральное и село Васильевка в Ясиноватском районе: со стороны Авдеевки выпущено 13 мин калибра 120 мм.

Ясиноватую из миномётов обстреляли в 18:45 мск и в 19:45 мск, выпустив со стороны Авдеевки четыре мины калибра 120 мм.

В 20:55 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Невельское обстреляли в Ясиноватском районе посёлок Лозовое: выпущено пять мин калибра 120 мм.

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