Гаага, Нидерланды, 19 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Специальный трибунал по Косово 18 мая объявил виновными Хюсни Гуцати и Насима Харадиная, бывших лидеров Организации ветеранов Армии освобождения Косово.

Arianselmani Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, их обвинили в препятствовании работе трибунала, запугивании в ходе следствия, нарушении тайны следствия посредством распространения секретной информации и разглашения личностей свидетелей, пользующихся защитой суда.

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Напомним, в сентябре 2020 года Гуцати и Харадинай раздобыли и распространили документы, содержащие имена сотен свидетелей обвинения и другую конфиденциальную информацию. Их обвиняют в давлении на свидетелей обвинения.