Ясиноватая, ДНР, 19 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Город Ясиноватая (ДНР) подвергся вечером 19 мая множественным обстрелам из БМ-21 «Град» со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Обстрелы зафиксированы в 16:10, 16:25, 16:50, 18:08, 19:00, 19:19, 20:00 и в 20:55 мск со стороны населённого пункта Авдеевка. В общей сложности выпущено более 50 ракет.

Кроме того, в 19:19 мск под обстрел попало село Васильевка в Ясиноватском районе: из Авдеевки выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».