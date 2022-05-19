Страсбург, Франция, 19 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Западные Балканы через несколько лет могут стать «новой Украиной». Об этом заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович 19 мая в Европейском парламенте.

Дритан Абазович

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«Регион нуждается в новых положительных вибрациях, нуждается в том, чтобы увидеть открытую дверь в ЕС для государств, которые заслуживают стать частью сообщества. Мы не должны рассматривать Западные Балканы как черную дыру Европы. Вы должны знать, что, если мы останемся вне Европы, Западные Балканы могут через несколько лет стать новой Украиной. Я думаю, что в ЕС никто не хотел бы этого», — процитировало агентство «Бета» слова Абазовича.

По словам премьер-министра Черногории, Европа проходит новую фазу из-за российской военной операции на Украине, и поэтому нужно принимать «более быстрые и умные решения».

Напомним, что после начала российской специальной военной операции на Украине высокие представители ЕС заговорили о том, что Западным Балканам нужно дать четкий сигнал о том, что Евросоюз намерен интегрировать страны региона в свой состав. На форуме в Словении осенью 2021 года представители стран ЕС отказались назначать четкие временные рамки для евроинтеграции Западных Балкан.