Мурманск, , 23:10 — REGNUM На Всероссийском библиоконгрессе Мурманск объявлен библиотечной столицей России 2023 года. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Мурманск Nikolay Belyaev

«Сегодня наши библиотеки фактически переживают второе рождение, становясь современными, уютными, привлекательными и для молодежи и для старшего поколения. Например, мы открыли уже 12 модельных библиотек и еще 7 планируем создать в этом году. И наша область с большой честью примет у себя XXVII Всероссийский библиоконгресс», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский библиотечный конгресс — традиционное мероприятие, которое ежегодно проводит Российская библиотечная ассоциация. В конференции принимают участие профессионалы библиотечного дела из всех регионов России, из международных библиотечных объединений и зарубежных библиотек.