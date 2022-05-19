Берлин, 19 мая, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Вопрос помощи Шри-Ланке, которая буквально задавлена долгами, обсуждается странами G7, сообщает 19 мая Reuters.

Шри-Ланка на карте

В заявлении министров финансов стран G7 и глав ЦБ сказано, что эти государства «готовы поддержать усилия Парижского клуба в соответствии с его принципами, направленные на решение проблемы задолженности Шри-Ланки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внешний долг Шри-Ланки составляет порядка $51 млрд. Экономика находится в глубоком кризисе: народ активно протестует.