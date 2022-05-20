20 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 03:36 — REGNUM Полиция Лондона официально завершила расследование нарушения коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит. Представители премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри Джонсон заявили, что никаких новых штрафов они не получили. Тем не менее ожидалось, что премьер получит еще шесть штрафов.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Борис Джонсон Chatham House

По заявлениям столичной полиции, в результате проведенного расследования были выписаны 126 штрафов 83 лицам за нарушение правил на восьми мероприятиях.

Вместе с этим по окончании полицейского расследования должен быть полностью опубликован отчет о результатах расследования старшей госслужащей Сью Грей, которое было завершено еще в феврале. Также будет проведено внутрипарламентское расследование, после того как выяснилось, что Джонсон предоставил ложную информацию палате общин о соблюдении правил на вечеринках во время локдауна.

Многие пользователи считают, что сейчас самое время для публикации полного отчета Сью Грей, который подтвердил некомпетентность премьера, причем чем быстрее он будет опубликован, тем лучше.

«Кажется, сейчас самое время для опубликования полного отчета Сью Грей, не так ли?» — спросил @copey33.

«Где отчет Грей? Его завтра опубликуют? Если не опубликуют, то почему нет?» — поинтересовался @paul_till1.

В комментариях добавили, что основное недовольство в скандале с вечеринками на Даунинг-стрит заключается не в том, что он веселился, пока все сидели дома, а в том, что он неоднократно лгал парламенту и населению в попытках скрыть правонарушение.

«Я жду с нетерпением, когда отчет Сью Грей опубликуют полностью. Я также напоминаю себе, что дело не в деталях торта, вине или сыре, а в том, что он неоднократно заявлял, что никакие правила нарушены не были. Теперь доказано, что эти заявления были заведомо ложными», — прокомментировал @jamespargeter.

Старшая госслужащая при кабинете министров Великобритании Сью Грей. (сс) Speakerimage

Некоторые пользователи успели поменять свое мнение за время скандала, теперь они считают любые нарушения коронавирусных ограничений малозначительными. По их мнению, ни премьер-министр, ни лидер Лейбористской партии, против которого возбуждено дело, не должны уходить со своих позиций.

«Я раньше думал, что политики должны уходить в отставку за любые скандалы, которые были в прошедшие месяцы. Потом я передумал. Если это закончится с единственным штрафом за тортик, хорошо. Лично мне кажется, что Стармеру уходить в отставку неразумно. Вообще я не думаю, что кому-либо нужно уходить в отставку», — считает @philmcraigм.

Ряд комментаторов также поинтересовались, узнают ли они когда-либо имена тех политиков, которые были оштрафованы за участие в мероприятиях на Даунинг-стрит.

«Опубликует ли столичная полиция информацию о том, какие штрафы были выписаны организаторам этих незаконных мероприятий? Равные десятитысячным, которые были выписаны организаторам студенческих вечеринок?» — спросил @david_8542.

Часть пользователей отметили, что с окончанием расследования СМИ придется переключиться на реальные проблемы, которые происходят в стране, и им это может не понравиться.

«Что будет делать политический отдел ВВС теперь?» — поинтересовался @BrianCo48 405 777.

«Возможно, теперь новостные агентства обратят внимание на реальные новости», — предположил @GlennReg.

Некоторые пользователи не верят в то, что с окончанием расследования обсуждение вечеринок на Даунинг-стрит закончится.

«Я сомневаюсь, что это конец», — прокомментировал @sean_antrim.

«Не так давно столичная полиция не хотела предпринимать хоть какие-то действия», — напомнил @SquireAlright.

Многие комментаторы считают, что решение столичной полиции о единственном штрафе Бориса Джонсона в очередной раз подтвердило, что это одна из самых коррумпированных структур в стране.

«Как офицер полиции в отставке со стажем более 30 лет, я никогда не думал, что когда-либо такое скажу, но некоторые отделения британской полиции действительно коррумпированы», — отметил @slimtimcann.

«Я считаю, что это совершенно необыкновенный результат. Некоторые люди получили по пять штрафов. Джонсон получил всего один, хотя это очевидно, что он был на нескольких мероприятиях. У Кэрри была вечеринка, и ее не оштрафовали за нее. Моя уверенность в столичной полиции исчезла. Вот что происходит в коррумпированном государстве», — написал @RichardJMurphy.

«Джонсон, это правительство и столичная полиция, все коррумпированные. Если Стармера и Рейнер оштрафуют, и они уволятся, тогда я разочарован в этой стране», — прокомментировал @YvonneBurdett3.

Напомним, в апреле премьер-министра и его жену оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений 19 июня 2020 года на мероприятии, организованном в честь дня рождения Бориса Джонсона.

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