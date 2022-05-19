Архангельск, , 22:49 — REGNUM Сегодня в Архангельске состоялся концерт в поддержку российских военнослужащих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотни людей собрались на площади у театра драмы, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто сейчас защищает мир на Донбассе и безопасность нашей страны.

Собравшихся приветствовал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:

«Мы собрались здесь для того, чтобы поддержать нашу российскую армию, наших ребят, которые сегодня отстаивают свободу России и безопасность наших братьев на Донбассе. В нашем гимне поется: так было, так есть и так будет всегда — это касается нашего русского духа. Здесь сегодня собрались представители совершенно разных общественных движений — в жизни мы с вами можем спорить по разным вопросам, но если кто-то посягнет на суверенность нашей страны, то я убежден, что все мы плечом к плечу встанем единым фронтом и будем отстаивать интересы России, ее независимость и никому никогда не дадим на нее посягнуть».

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева вышла на сцену, чтобы выразить слова поддержки президенту России Владимиру Путину и участникам спецоперации в Украине.

«Сегодня коллективный Запад решил отменить Россию, отменить нашу культуру, наш родной язык. И наши российские парни вместе с братьями из Донецкой и Луганской республик с оружием в руках, воюют с нацистами, защищают нашу историю, наше будущее и безопасность нашей страны, — сказала Прокопьева. — Мы, женщины, хотим передать, что за ними — огромная Россия, за ними мы — их матери и жены, их семьи, которые великой любовью и верой делают все, чтобы победа была с нами! Наше дело правое! За Россию! За Президента! За наших братьев!»

Подарком всем присутствующим стал концерт коллективов космодрома Плесецк «Северная звезда» и «Созвездие», которые вместе с северянами исполнили песни военных лет и современные патриотические мелодии.