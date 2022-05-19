Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Мужчина, вооружённый огнестрельным оружием, уже несколько часов удерживает в заложниках прихожан одной из церквей города Эпплтон в американском штате Висконсин, сообщают 19 мая местные полицейские в соцсетях.

Заложник

На данный момент полицейские просят горожан избегать посещения этого района и называют происходящее «активным инцидентом».

О каких-либо требованиях захватившего ничего не известно.

По некоторым данным, число заложников может составлять несколько десятков человек. Об их состоянии также ничего неизвестно.

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