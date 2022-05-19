Варшава, , 22:43 — REGNUM В Белоруссии случился знаковый перелом: «люди с Русским миром в голове» превратились из маргиналов в мейнстрим. Такое мнение в эфире польского телеканала «Белсат» высказал белорусский философ Павел Барковский, комментируя обыск в минском книжном магазине «Кнігаўка», принадлежащем русофобскому издательству «Янушкевіч».

Один из главных символов белорусских националистов — Бело-красно-белый флаг (сс) Zelyoniy.anton

Помимо прочего, в этом магазине продавались книги, в которых польский шляхтич Тадеуш Костюшко представлялся «белорусским национальным героем».

«Если раньше белорусский МИД мог себе позволить не согласиться с русским МИДом по поводу того же Тадеуша Костюшко и считать его национальным героем, то теперь мы наблюдаем другой тренд. Скорее всего, он связан с тем, что режим попал в полную зависимость от восточного соседа, и теперь все решения принимаются с оглядкой на Кремль. Соответственно, в сфере национальной политики им приходится переходить от «мягкой белорусизации» к фактическому насаждению пророссийских настроений», — заявил Барковский.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный исторический музей Белоруссии в феврале 2021 г. разместил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пост, в котором назвал польского шляхтича Тадеуша Костюшко «героем Белоруссии». С этой позицией не согласился сотрудник посольства России в Минске, написав от имени официального посольского аккаунта: «Назвать Костюшко белорусским «национальным героем» — расписаться в своём историческом невежестве». В ответ на это пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в интервью националистическому изданию «Наша Нива» заявил, что «белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил».