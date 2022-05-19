Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак во время только что закончившегося трёхдневного визита в Вашингтон провел «ряд интенсивных и плодотворных консультаций» о сотрудничестве ЕС и США в регионе Западных Балкан и о том, как добиться прогресса в диалоге Белграда и Приштины. Об этом Лайчак заявил на своей странице в «Твиттере» 19 мая.

Мирослав Лайчак Gugganij

Лайчак опубликовал фотографию из Вашингтона, на которой видно, что он встречался со спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что после слов президента Владимира Путина о том, что косовский прецедент стал основанием для провозглашения независимости ДНР и ЛНР, Запад будет требовать от Сербии признать Косово и лишить таким образом президента России его аргументации.