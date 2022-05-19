Лайчак: ЕС и США развивают сотрудничество в регионе Западных Балкан
Вашингтон, 19 мая, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и ПриштиныМирослав Лайчак во время только что закончившегося трёхдневного визита в Вашингтон провел «ряд интенсивных и плодотворных консультаций» о сотрудничестве ЕС и США в регионе Западных Балкан и о том, как добиться прогресса в диалоге Белграда и Приштины. Об этом Лайчак заявил на своей странице в «Твиттере» 19 мая.
Лайчак опубликовал фотографию из Вашингтона, на которой видно, что он встречался со спецпредставителем США по Западным БалканамГабриэлем Эскобаром.
Напомним, что ранее президент СербииАлександр Вучич заявил, что после слов президентаВладимира Путина о том, что косовский прецедент стал основанием для провозглашения независимости ДНР и ЛНР, Запад будет требовать от Сербии признать Косово и лишить таким образом президента России его аргументации.