Вашингтон, 19 мая, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и ПриштиныМирослав Лайчак во время только что закончившегося трёхдневного визита в Вашингтон провел «ряд интенсивных и плодотворных консультаций» о сотрудничестве ЕС и США в регионе Западных Балкан и о том, как добиться прогресса в диалоге Белграда и Приштины. Об этом Лайчак заявил на своей странице в «Твиттере» 19 мая.

Gugganij Мирослав Лайчак

Лайчак опубликовал фотографию из Вашингтона, на которой видно, что он встречался со спецпредставителем США по Западным БалканамГабриэлем Эскобаром.

Напомним, что ранее президент СербииАлександр Вучич заявил, что после слов президентаВладимира Путина о том, что косовский прецедент стал основанием для провозглашения независимости ДНР и ЛНР, Запад будет требовать от Сербии признать Косово и лишить таким образом президента России его аргументации.