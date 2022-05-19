Москва, , 22:35 — REGNUM До конца текущего года в Донбассе могут состояться референдумы о возвращении в состав России, сообщает 19 мая издание «Украина. ру» со ссылкой на неназванный источник.

Митинг в поддержку Донбасса (c) ИА REGNUM

После полного освобождения территории народных республик Донбасса от укронацистов, которое может быть достигнуто к осени текущего года, в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о воссоединении с Россией, пояснил он.

«Граждане ДНР и ЛНР, живущие в состоянии войны уже 8 лет, конечно же, заслужили право на мир и достойную жизнь. Поэтому и в самой России есть понимание того, что уже в этом году Донбасс будет присоединен к Российской Федерации», — цитирует издание слова источника.

«Предполагается, что к осени Донбасс будет освобожден от ВСУ и националистических формирований, после чего и будет проведен референдум. Никто ни у нас, ни в России не сомневается в его результате. Донбасс — это русский край, его граждане — русские, поэтому, как говорится, они, как и Крым, хотят вернуться в родную гавань. И вернутся», — добавил он

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