20 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 03:32 — REGNUM Новость о том, что Госдепартамент США возобновляет работу американского посольства в Киеве спустя три месяца после его закрытия, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Здание Госдепартамента США (сс) AgnosticPreachersKid

«Я вышел на пенсию после 39 лет службы в Государственном департаменте. Я не могу сосчитать, сколько раз мы оставляли американцев в опасных местах только для того, чтобы показать принимающей стране, что мы их поддерживаем. У меня есть или было несколько друзей, которые либо погибли, либо стали калеками в результате нападений, когда они работали за границей. Рад, что я на пенсии», — делится wcb88.

«У Госдепартамента были офисы на наших базах в Северном Ираке, и их обстреливали каждый день в течение некоторого времени! Большинство людей действительно не знают об этом, и спасибо вам за вашу службу!» — отвечает (ret)nco.

«Не похоже, что это очень безопасный шаг. Слишком опасно для президента, но достаточно безопасно для посольства? Если, конечно, ваша цель не состоит в том, чтобы посольство было атаковано или подверглось опасности, чтобы вы могли вступить в войну под этим предлогом. Это безрассудный шаг, который не служит никакой цели», — подчеркивает hardright7532.

«Этот шаг является приглашением к российскому вторжению и приглашением к прямой войне с Соединенными Штатами, что, по моему предположению, является именно тем, к чему стремится администрация Байдена», — отвечает del20.

«Любой, кто «доверяет» всему, что говорит эта администрация, должен проверить свою голову. Наше правительство насквозь пропитано коррупцией… как и украинское правительство… речь не идет о гражданах какой-либо страны. Добавьте к этому списку Россию, Китай и Иран — все они меньше всего заботятся о гражданах любой страны. Мы все просто пешки в их конечной игре. Расходный материал. При президенте Трампе Америка стала другой, она снова стала великой страной… полной обещаний. Но этого больше нет», — сожалеет hikinggm.

«Перед началом конфликта мы вывели всех своих членов и прекратили работу. Спустя 60 дней ситуация стала достаточно серьезной, чтобы потребовалась финансовая поддержка Америки в размере 30 миллиардов для начала. Очевидно, опасность недостаточно велика, чтобы оградить от нее сотрудников нашего посольства. Так что давайте, отправляйте их обратно. Это одна из самых странных «войн», которые я когда-либо видел. Единственное, в чём я уверен, это в том, что миллиарды и миллиарды денег американских налогоплательщиков уходят в неизвестном направлении, покидают США», — отмечает dash1065.

«Много денег будет отправлено обратно демократам в качестве «пожертвований на избирательную кампанию», — отвечает 8dk.

«Это посольство огромное. Им нужно такое большое помещение с таким количеством людей, чтобы обрабатывать ежемесячные коррупционные платежи Джо на Украине?» — задает риторический вопрос whodare.

«Да, это центр для отмыва денег. В этом году мы уже отправили Украине, кажется, около $53 млрд», — отмечает cher982.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу.

Жозеп Боррель Piutus

США также прорабатывают различные варианты безопасного вывоза с Украины больших объёмов пшеницы и кукурузы.

Читайте ранее в этом сюжете: США ищут пути безопасного вывоза с Украины пшеницы и кукурузы