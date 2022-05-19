Москва, , 22:26 — REGNUM 26-летний ивуарийский опорный полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен, выступающий во второй половине текущего сезона за московский ЦСКА на правах аренды, в ближайшие дни вернется в английский клуб. Об этом 19 мая сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

ФК ЦСКА

По информации источника, в арендном соглашении ЦСКА с «Эвертоном» не предусмотрена опция выкупа контракта футболиста.

В текущем сезоне чемпионата России по футболу Жан-Филипп Гбамен принял участие в десяти турах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

За «Эвертон» Гбамен выступает с 2 августа 2019 года после перехода из «Майнца-05» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.