Сургут, Югра, , 22:23 — REGNUM Житель Сургута (Югра) подозревается в убийстве случайного велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По данным следствия вечером 18 мая 2022 года в Сургуте 41-летний подозреваемый в районе дома 3-а по ул. Дзержинского встретился с 46-летним случайным велосипедистом, который попросил его не мусорить. В ответ гражданин догнал сделавшего замечание мужчину и ударил ножом в спину. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице. Подозреваемый в нападении задержан.

Задержанный подозревается в совершении преступления по ч.4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).

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