Вашингтон, 19 мая, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Новый пакет американской военной помощи Украине включает в себя 155-мм гаубицы, тягачи для них и артиллерийские радары, сообщил 19 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

U.S. Marine Corps Гаубица армии США

По его словам, в пакет войдут три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, 18 единиц 155-мм гаубиц и 18 автотягачей для их транспортировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новой военно-технической поставке Украине заявил президент США Джо Байден.