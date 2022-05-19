Пентагон уточнил состав нового пакета военной помощи Украине
Вашингтон, 19 мая, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Новый пакет американской военной помощи Украине включает в себя 155-мм гаубицы, тягачи для них и артиллерийские радары, сообщил 19 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
U.S. Marine Corps
Гаубица армии США
По его словам, в пакет войдут три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, 18 единиц 155-мм гаубиц и 18 автотягачей для их транспортировки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новой военно-технической поставке Украине заявил президент США Джо Байден.