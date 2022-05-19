Санкт-Петербург, , 22:19 — REGNUM 21-летний центрфорвард «Уфы» и молодежной сборной России U21 Гамид Агаларов попал в сферу трансферных интересов санкт-петербургского «Зенита». Об этом 19 мая сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Логотип «Зенита»

По информации источника, «Зенит» также рассматривает вариант подписания нападающего московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Гамид Агаларов принял участие в 28-ми матчах, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами, из которых шесть — с пенальти. Нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата.

На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро. Текущее соглашение Агаларова с «Уфой» рассчитано до 31 декабря 2022 года.