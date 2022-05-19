Братислава, 19 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. За очередную поставку газа Словакия рассчиталась с Газпромом, передаёт 19 мая Pravda.

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Как сообщил словацкий министр экономики Рихард Сулик, оплата по счёту, который нужно было оплатить до 20 мая, прошла.

Рихард Сулик «Следующий платёж нам предстоит осуществить 20 июня».

Комментируя камень преткновения шестого пакета европейских санкций против России — эмбарго на российскую нефть, Сулик сказал, что Словакии нужен трёхлетний период, в течение которого она могла бы продолжать покупать нефть в России.

Напомним, Словакия приняла условия России, введённые Москвой на фоне западных санкций, о рублёвом счёте в Газпромбанке, через который будет идти оплата за газ.