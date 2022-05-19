Рим, 19 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 65% граждан Италии считают, что США в украинском конфликте преследуют только свои интересы и наносят вред как ЕС в целом, так и Италии в частности, таковы опубликованные 19 мая итоги опроса La7.

Флаг Италии

Четверть опрошенных полагают, что Вашингтон в этом конфликте защищает «общие интересы, свободу и демократию».

Власти Италии в феврале–мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, всё чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».