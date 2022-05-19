Сыктывкар, , 22:16 — REGNUM В Коми сотрудник МВД стал фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны, сообщает пресс-служба УФСБ.

Полиция Duma.gov.ru

«Установлено, что в 2019 году оперативный сотрудник полиции, имея обязательства по неразглашению доверенных ему по службе сведений, составляющих государственную тайну, находясь в своем рабочем кабинете, разгласил представителю коммерческой организации секретную информацию о результатах оперативно-розыскной деятельности ведомства», — сообщили в ведомстве.

На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, предпосылки разглашения гостайны были локализованы в Калужской области.