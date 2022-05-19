19 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:44 — REGNUM Момент катастрофического падения курса евро на Московской бирже до 61,11 рубля вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Курс валют Иван Шилов © ИА REGNUM

Московская биржа Moex.com

«И всё ещё не понятно: как это отразится на российской экономике?» — задаётся вопросом Евгений Щ.

Многие пользователи пришли к выводу, что новости с Московской биржи очень приятные, но пока что российские граждане не почувствовали существенных изменений в своей жизни из-за постоянно крепчающей национальной валюты.

«Это, конечно, хорошо, но, к сожалению, его так дёшево ни фига не купишь. Видимо, надо ещё ждать, банки пока не готовы о людях задуматься», — пишет Денис В.

«Пока что это всё виртуальный курс. Простой крестьянин в банке по такому курсу доллары и евро купить не сможет. Сливать валюту ему тоже будет невыгодно. Смотрим на рынок — радуемся, но прикоснуться к этому пока не можем», — указывает Михаил Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока рубль укрепляет свои позиции и демонстрирует себя с лучшей стороны, российские ростовщики, привыкшие драть с граждан по три шкуры, не спешат обновлять свои ценники.

«А толку-то, если цены в магазинах выросли и снижаться не хотят? Или нужно наоборот, чтобы евро был не 62 рубля, а 162 рубля, тогда, что ли, цены снизятся?! Как вообще у нас рынок работает?» — не понимает пользователь V.

«Низкий евро для кого-нибудь, быть может, — это выгодно, но за эти бумажки в российском магазине ничего не купишь. А цены меж тем какие были высокие, такие они и остались. И плевать продавцам, что там курс изменился. Хочешь — бери, не хочешь — помирай с голоду», — написал Сергей С.

Часть людей полагает, что негативные последствия недолговременного падения рубля в начале марта ещё будут продолжительное время аукаться российскому народу.

«Очень плохо, что барыги накупили товаров на сто лет вперёд, причём по самому высокому курсу, который продержался всего пару недель от силы. А теперь они привезли эти товары и пытаются его по ценам заоблачным людям втюхать! Никто товар такой брать не хочет, а сбавлять цены барыги не спешат. Вот и понять невозможно — кто первый сдастся», — подметил Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что позитивные тенденции в российской экономике заметны невооружённым глазом, и вскоре уже каждый гражданин сможет почувствовать это на себе.

«Наш рубль обязательно продержится, и всё вскоре с экономикой России будет хорошо. Главное — не поддаваться каким-то упадническим настроениям и не паниковать. Тем более что сейчас за газ платят рублями, поэтому валюта будет только укрепляться, как и вся наша страна», — уверен Михаил З.

Рубль © ИА REGNUM

«Я вот этих паникёров понять вообще не могу. Ну да, гречка ещё дорогая. Так она и росла ведь в цене не один день. Понятно, что всем хочется, чтобы прилетел волшебник в голубом вертолёте, но реальность — суровая штука. Меняться страна будет к лучшему, но не сразу и не быстро», — написал Макс П.

Напомним, 19 мая стали известны данные Московской биржи, согласно которым евро упал до 61,11 рубля, обновив пятилетний минимум. Отмечается, что к концу торгов евро всё же сумел отпрыгнуть до 64,40 рублей, но закрепился, таким образом, на более слабой позиции, нежели днём ранее.