Рим, 19 мая, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Катастрофически низкий уровень рождаемости — главная проблема Италии, заявила 19 мая лидер оппозиционной правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

И в Италии, и в ЕС в целом об этой проблеме говорят гораздо меньше, чем следовало бы, отметила она.

Если не произойдет кардинальных изменений, нынешняя система социального обеспечения просуществует не дольше 30 лет, добавила Мелони.

Как сообщалось ранее, рождаемость в Италии снижается уже 10 лет подряд, по итогам 2021 года смертность превысила рождаемость почти вдвое.