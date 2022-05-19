Вольфсбург, Германия, 19 мая 2022, 22:06 — REGNUM 50-летний хорватский специалист Нико Ковач возглавит немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» после завершения сезона. Об этом 19 мая сообщило издание WAZ.

Нико Ковач
Нико Ковач
(сс) Werner100359

По информации источника, сделка улажена и вскоре клуб должен официально объявить о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» расстался с главным тренером основной команды Флорианом Кохфельдтом.

После 34-х сыгранных туров «Вольфсбург», одержав двенадцать побед и набрав 42 очка, занял двенадцатое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги 2021/22.

Последним клубом, который возглавлял Ковач, был «Монако». Французскую команду хорватский специалист покинул 1 января 2022 года после череды неудачных матчей.