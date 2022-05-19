Москва, 19 мая, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Сапёры Вооружённых сил России и МЧС за прошедшие сутки в Донбассе обнаружили и обезвредили 235 взрывоопасных предметов, сообщил 19 мая начальник российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Саперы за работой

В ДНР и ЛНР выполняют боевые и специальные задачи отряды разминирования ВС и МЧС России.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 1541,2 гектаров, в том числе за сутки — 3,9 гектаров; 35 зданий, из них две больницы и две школы, один мост и 7,6 километров дорог», — рассказал Мизинцев.

«Обнаружено и обезврежено 7386 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 235», — уточнил он.