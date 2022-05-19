Рим, 19 мая 2022, 22:02 — REGNUM У премьер-министра Италии Марио Драги слишком много полномочий, заявила 19 мая лидер оппозиционной правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
Giorgiameloni.it

При этом Драги, возглавляющего «широкую» коалицию популистов, леволибералов и правых, в парламент никто не избирал (ранее он был главой Центробанка ЕС), напомнила Мелони.

Сопоставимый уровень полномочий — у президента Франции, но его по крайней мере избирают прямым голосованием, отметила лидер итальянской оппозиции.