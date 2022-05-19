Рим, , 22:02 — REGNUM У премьер-министра Италии Марио Драги слишком много полномочий, заявила 19 мая лидер оппозиционной правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

При этом Драги, возглавляющего «широкую» коалицию популистов, леволибералов и правых, в парламент никто не избирал (ранее он был главой Центробанка ЕС), напомнила Мелони.

Сопоставимый уровень полномочий — у президента Франции, но его по крайней мере избирают прямым голосованием, отметила лидер итальянской оппозиции.