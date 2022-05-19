Нью-Йорк, США, , 22:02 — REGNUM Украинские власти поставляют на Запад зерно, чтобы расплатиться за вооружения, заявил 19 мая российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он сказал, что с Украины сейчас активно вывозят зерно — об этом говорят западные политики, пишет западная пресса. Зерно везут «как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю».

Задав вопрос, куда поставляется украинское зерно, российский дипломат высказал мнение, согласно которому Киев расплачивается зерном за поставляемые Западом вооружения.

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