Рим, 19 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. 51% итальянских подростков в возрасте 15 лет неспособны понять смысл письменного текста, о таких результатах исследования заявили 19 мая руководители фонда Save the Children Italia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Книга

В бедных семьях и бедных (южных) регионах этот показатель еще выше.

Налицо образовательный кризис, который может обернуться как экономическими, так и политическими последствиями, полагает глава фонда Клаудио Тезауро.

Почти полтора миллиона детей в Италии живут в нищете, около 20% молодежи в возрасте от 15 до 29 лет не работают и не учатся, напомнил он.